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İzmir'de 77 şüpheli yakalandı

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İzmir'de aranan şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan arandığı belirtildi.

İzmir'de aranan şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından 124 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 77 şüpheli yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Dün sabah saat 06.00'da 450 personelin katılımıyla 124 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, 77 aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, yakalanan şüphelilerin, kasten öldürme, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu madde kullanma, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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