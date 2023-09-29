İzmir'de 694 suç kaydı bulunan suç makinesi çocuk yakalandı

İzmir'de, 694 suç kaydı bulunan ve hakkında 285 yıl 1 ay 16 gün kesilmiş hapis cezası olan suç makinesi 16 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'de, 694 suç kaydı bulunan ve hakkında 285 yıl 1 ay 16 gün kesilmiş hapis cezası olan suç makinesi 16 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından toplamda 694 suç kaydı bulunduğu ve hakkında yüksek kesilmiş hapis cezası olduğunu öğrendikleri 16 yaşındaki M.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelinin saklanabileceği bölgelerde araştırmalarda bulunan ekipler, geçtiğimiz pazar günü sokak üzerinde gördükleri şahsı kovalamaca sonucunda yakaladı. 285 yıl 1 ay 16 gün kesilmiş hapis cezası ile aranan ve 5 ayrı dosyadan faili firar olduğu tespit edilen M.A. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR