İzmir'de 69 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

İzmir'de, 8 ayrı dosyadan toplam 69 yıl 11 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Hakkında 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 8 ayrı dosyadan toplam 69 yıl 11 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 777 bin TL para cezası ile aranan Abdulbaki T., polis tarafından yakalandı.

Basmane'de yakalanan şahıs, karakola teslim edildi. - İZMİR