İzmir'de 6 ayrı hırsızlık olayının faili yakalandı - Haberler

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İzmir'de 6 ayrı hırsızlık olayının faili yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de 6 ayrı hırsızlık olayının faili yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde 6 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde 6 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesinde evden, inşaattan, bağ/bahçe ve tarladan hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Olaya karışan suçlu veya suçluların tespit edilmesine yönelik Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 6 ayrı faili meçhul hırsızlık olayının şüphelisinin A.K. olduğunu belirledi. 11 Mayıs günü gerçekleştirilen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaburun, Jandarma, Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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