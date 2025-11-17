İzmir'de 550 Bin Adet Sentetik Ecza ve Skunk Ele Geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde sokak satıcılarına dağıtılmak üzere hazırlandığı belirlenen 550 bin 32 adet sentetik ecza ile 4 kilo 358 gram skunk ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Belirlenen adreste yapılan aramalarda 550 bin 32 adet sentetik ecza ile 4 kilo 358 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucuların, torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı öğrenilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.