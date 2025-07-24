İzmir'de 51 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

İzmir'de 51 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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İzmir'de nitelikli cinsel saldırı suçundan 51 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de nitelikli cinsel saldırı suçundan 51 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde "Zorla ırza geçme" suçundan 51 yıl 1 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Y., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen H.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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