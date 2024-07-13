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İzmir'de 50 Milyonluk Rüşvet Operasyonunda 15 Kişi Tutuklandı

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İzmir'deki Aliağa gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik yapılan 50 milyonluk rüşvet operasyonunda, aralarında memurların da bulunduğu 77 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir'de, Aliağa gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik 50 milyonluk rüşvet operasyonunda, gözaltına alınan aralarında memurlarında olduğu 77 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir'deki "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" soruşturması kapsamında 8 ilde operasyon düzenlenmiş, 77 şüpheli gözaltına alınmıştı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler belirlenirken, rüşvet suçuna konu paranın 50 milyon TL olduğu tespit edildi. Olaya karşıan şüphelilerden 41'i serbest bırakılırken, 21'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kalan 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Aliağa İzmir Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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