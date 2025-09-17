Haberler

İzmir'de 5 Milyon TL Değerinde Taklit Ürün Operasyonu

İzmir'de 5 Milyon TL Değerinde Taklit Ürün Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 5 milyon TL değerinde taklit ürün ve üretim malzemesi ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 milyon TL değerinde taklit ürün ve üretim malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde, Torbalı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi. Ekiplerce yapılan aramada çok sayıda taklit ürün ve üretim malzemesi ele geçirildi. Yapılan aramada 4 bin 15 çift marka taklit terlik, 6 bin 300 adet üzerinde marka ibaresi bulunan terlik arka baret, 7 bin 480 adet taklit marka amblemli düğme ve 7 bin 320 adet üretimde kullanılan makine ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler güçlükle ikna etti

Her şey kızlarının önünde oldu! Kimse ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz buluşma

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz karar! Sonunda ikna oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.