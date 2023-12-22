İzmir'de 5 milyon 320 bin boş makaron ele geçirildi

İzmir'de 5 milyon 320 bin boş makaron ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, jandarma ekiplerince bir depoya yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 5 milyon 320 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir depoda, kaçak sigara yapımında kullanılan yüklü miktarda boş makaron bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 20 Aralık günü, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon gerçekleştiren ekiplerin yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 5 milyon 320 bin boş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.