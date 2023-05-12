İzmir'de 5 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 13 gözaltı kararı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kıraathaneye gerçekleştirilen ve 5 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kıraathaneye gerçekleştirilen ve 5 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı öğrenilirken 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokağı'nda 2 katlı binanın en üst katında bulunan kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek mevzusu bulunan iki grup konuşmak için kahvehanede bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehanede silahlı çatışma çıktı. İki tarafın da silah kullandığı kavgada 7 kişinin tabancayla vurulduğu öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki grup arasında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden silahlı yaralama olayının olduğu, dün ise kahvehanede 5 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayın geçmişten gelen husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

13 gözaltı kararı

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen 13 şüpheliyi yakalamak için harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İZMİR