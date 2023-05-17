İzmir'de 5 kişinin öldürüldüğü baskınla ilgili 9 tutuklama İzmir'in Menderes ilçesinde 5 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kahvehane baskınıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İzmir'de 5 kişinin öldürüldüğü baskınla ilgili 9 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde 5 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kahvehane baskınıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Olay 11 Mayıs akşamı saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokağı'nda 2 katlı binanın en üst katında bulunan kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek mevzusu bulunan iki grup konuşmak için kahvehanede bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehanede silahlı çatışma çıktı. İki tarafın da silah kullandığı kavgada 7 kişinin tabancayla vurulduğu öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

9 tutuklama

Olayla ilgili titiz çalışma yürüten İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından olaya karışan 13 şüpheliyi belirledi. 11 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Toplam 9 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

İntikam detayı

Öte yandan iki grup arasında daha önceden kumar sebebiyle alacak verecek meselesi yüzünden silahlı yaralama olayının olduğu, kahvehanede 5 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayın da bu yüzden kaynaklanan husumetten meydana geldiği öğrenildi.