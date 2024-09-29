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İzmir'de 44 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Genç Yakalandı

İzmir'de 44 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Genç Yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde yapılan kimlik kontrolünde 18 yaşındaki Ç.U.'nun çeşitli suçlardan toplam 44 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Genç gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 18 yaşındaki gencin çeşitli suçlardan toplam 44 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 27 Eylül günü Süvari Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde 18 yaşındaki Ç.U.'nun çeşitli suçlardan toplam 44 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. 18 yaşındaki firari, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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