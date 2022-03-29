İzmir'de 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı - Haberler

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İzmir'de 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin geçişlerini organize ettiği suçlamasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin geçişlerini organize ettiği suçlamasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde hareket eden yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarının alınması üzerine harekete geçti. 330 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.

Öte yandan olayla ilgili geçişleri organize ettiği suçlamasıyla 4 şüpheli de jandarma ekiplerine teslim edildi. iki teknedeki 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Türk vatandaşı zanlıların ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri, kendilerinin de yasa dışı yoldan Avrupa'ya gitmek için tekneye bindiklerini söyledikleri öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, İtalya, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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