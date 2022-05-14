İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem - Haberler

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İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 01.08'de merkez üssü Çeşme açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çeşme'ye 7,27 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.62 kilometre olarak ölçüldü. Kentin bir çok ilçesinde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. - İZMİR

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ege Denizi, Çeşme, İzmir, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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