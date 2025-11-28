İzmir'de 34 Motosikletli Trafik Polisi Sertifikalarını Aldı
İzmir'de eğitimlerini başarıyla tamamlayan 34 motosikletli trafik polisi, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Yeni 'Şahinler', İzmir genelinde trafik güvenliği ve denetim faaliyetlerinde aktif görev alacak.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, trafik denetleme birimlerinde görevli personele yönelik düzenlenen 'Motosikletli Trafik Polis Timleri Temel Kullanıcı Eğitimi' tamamlandı. 3-28 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitime katılan 34 personel, başarı göstererek mezun oldu.
Eğitimlerini tamamlayan 34 şahine sertifikaları, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenle trafik birim amirleri tarafından verildi. - İZMİR