İzmir'deki kedi vahşetinde veteriner hekim serbest kaldı, başsavcılık itiraz etti

İzmir Buca'da çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan veteriner hekim adli kontrolle serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

İzmir'in Buca ilçesinde bir çöp konteynerinde poşetler içerisinde 33 ölü kedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, bir veteriner hekimin tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakılması kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 10.00 sıralarında Buca ilçesi Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çöp konteynerinin içindeki poşetlerde ölü kediler olduğunu fark eden çevre esnafından İlhan Güngör, durumu hızla polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet güçleri, poşetlerin içinde bazıları yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedi bulunduğunu tespit etti. Yaşanan vahşetin ardından, kedilerin kesin ölüm nedenini ve çöpe kim ya da kimler tarafından atıldığını belirlemek amacıyla polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İki ayrı suçtan tutuklanması istendi

Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olayla bağlantısı olduğu belirlenen veteriner hekim H.E., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.E., "çevreyi kasten kirletmek" ve "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılıktan karara itiraz

Hakim karşısına çıkan veteriner hekim H.E., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Ancak alınan bu kararın ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının şüphelinin serbest bırakılmasına resmi olarak itiraz ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

