İzmir'de 306 personelle dev operasyon: 33 gözaltı

İzmir'in merkez ilçelerinde, haklarında çeşitli suçlarda arama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. 5 Mayıs günü şafak vakti merkez ilçelerde, 128 ekip ve 306 personelin katıldığı eş zamanlı operasyona, havadan polis helikopteri de destek verdi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 33 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR