İzmir'de 30 Noktada Eş Zamanlı Trafik Denetimi: 258 Araca Ceza Kesildi

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde yapılan denetimlerde bin 594 araç kontrol edilip, 258 araca ceza kesildi. Uygulamalar güvenlik önlemleriyle aranan şahısların tespiti ve suça meyilli kişilerin önlenmesine yönelik gerçekleştirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde 30 noktada eş zamanlı yapılan denetimlerde, bin 594 araç kontrol edilip 258 araca ceza kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü talimatıyla Konak ilçesinde rutin uygulamalara ek olarak kapsamlı dar alan uygulamaları gerçekleştirildi. İlçede 30 farklı noktada eş zamanlı yapılan gündüz saatlerindeki uygulamalarda öğrencilerin güvenliği için okul önlerindeki kafeler ve işletmelerde kontrol yapıldı. Akşam ve gece yapılan uygulamalarda ise aranan şahısların yakalanması, suça meyilli kişilerin tespiti ve motosikletle işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışmalar artırıldı. Bu kapsamda suçun önüne geçilmesi amacıyla geniş personel desteğiyle sokak ve kritik noktalarda kontroller sürdürüldü.

Yüzlerce personel sahada

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen uygulamalara; 400 yunus unsuru 800 personel ile, 25 ekip aracı 80 sivil personel ile katıldı. Denetimlere Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü de 50 resmi önleyici ekip 100 personelle katıldı. Motosikletli polis timleri, Güven timleri, Ahlak Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile uygulamalarda yer aldı. Daha önce İzmir'in farklı ilçelerinde sürdürülen yoğunlaştırılmış uygulamaların, bu kez Konak ilçesinde yürütüldüğü belirtildi.

Trafik uygulamalarında 258 araca ceza, 37 araç trafikten men edildi

19 Kasım gününden itibaren 3 periyot halinde toplam 5 gün süren trafik uygulamalarında ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 182 ekip, 24 şahin, 14 yaya trafik unsuru olmak üzere 421 personel görev yaptı. Denetimlerde bin 133'ü motosiklet olmak üzere toplam bin 594 araç kontrol edildi. Çeşitli ihlallerden 258 araca idari ceza uygulanırken, 37 araç trafikten men edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
