İzmir'de 26 Yıl Ceza Alan Çocuk İstismarcısı Yakalandı

İzmir'de 26 Yıl Ceza Alan Çocuk İstismarcısı Yakalandı
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İzmir'de, 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan D.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İzmir'de, "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, "On iki yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 26 yıl 9 ay 41 gün hapis cezasıyla aranan D.K. isimli şahıs Konak ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan çocuk istismarcısı, emniyetteki işlemlerinden ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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