İzmir'de 237 düzensiz göçmen ile 10 insan kaçakçısı yakalandı - Haberler

İzmir'in Dikili, Karaburun, Çeşme, Seferihisar ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 237 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından çalışmalar yürüttü. Dikili ilçesi Kabakum Mahallesi sınırlarında bulunan boş arazide kolluk devriyesi yürüten ekipler, 22 Mayıs tarihinde toplam 10 düzensiz göçmen yakaladı. 23 Mayıs tarihinde Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'nde yol kontrolünü esnasında ise toplam 35 düzensiz göçmenin yakalandığı faaliyette ise olayın organizatörü olduğu değerlendirilen S.S., O.B., S.G. ve Y.B. adlı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alaçatı ve Doğanbey'den göçmen toplandı

Jandarma ekipleri 23 Mayıs tarihinde de Çeşme Alaçatı ve Seferihisar Doğanbey'de de göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdü. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak müdahalesiyle, Çeşme Alaçatı sahil hattında, Ege Denizi açıklarında belirlenen tekne içerisinde toplam 30 düzensiz göçmen kurtartıldı. Yine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri le yapılan müşterek operasyon sonucu, Seferihisar Doğanbey açıklarında, toplam 55 düzensiz göçmen yakalandı. Urla Zeytineli Mahallesi'nde ise boş arazide 107 yabancı uyruklu göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı.

Geri Gönderme Merkezine sevk edildiler

Operasyonlarda yakalanan toplam 237 düzensiz göçmen, jandarma tarafından yeme ve içme ihtiyaçları giderilerek İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Gözaltına alınan toplam 10 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa