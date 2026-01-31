İzmir'de 22 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

İzmir'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri bünyesinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler ve sorgulamalar neticesinde, uzun süredir firari durumda olan B.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Suç dosyası kabarık çıktı

Yakalanan B.K.'nın yapılan GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusunda; 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' ve 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından hakkında toplamda 22 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR