İzmir'de 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 22 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye görevi esnasında A.T'yi (50) durdurdu. Yapılan sorgulamada A.T'nin 'konutta silahlı yağma' suçundan 22 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. A.T, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 22 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye görevi esnasında A.T'yi (50) durdurdu.
Yapılan sorgulamada A.T'nin "konutta silahlı yağma" suçundan 22 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
A.T, işlemin ardından cezaevine gönderildi.