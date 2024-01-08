İzmir'de 21 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Yakalandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonla 21 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı İ.E.C. yakalandı. Zanlının üzerinde 'resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme', 'açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'kilitlenmek suretiyle hırsızlık' ve 'başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulundu.
21 yıl 4 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir'de Bayraklı polisinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısları yakalamaya yönelik sürdürülen çalışmalarda, 21 yıl 4 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli İ.E.C.'nin yeri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, İ.E.C. kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede zanlının, 'resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme', 4 farklı dosyadan 'açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 2 farklı dosyadan 'kilitlenmek suretiyle hırsızlık' ve 'başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Zanlı İ.E.C., polis ekipleri tarafından yakalanarak Çay Mahalle Polis Merkezi Amirliğine gönderildi. - İZMİR