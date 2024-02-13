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İzmir'de 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir şahsın 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına amacıyla denetimler hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, ilçede yaptıkları denetlemeler sırasında davranışlarından şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Durdurulan H.B.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) araştırmasında hakkında 'konutta silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Güvenlik Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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