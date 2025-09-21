Haberler

İzmir'de 20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

İzmir'de 20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
Güncelleme:
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 20 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 19 yaşındaki C.G. isimli kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan uygulamalarda 19 yaşındaki C.G. isimli bir kişi durduruldu. Yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında C.G.'nin 'birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma', 'kamu malına zarar verme' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 20 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
