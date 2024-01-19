İzmir'de 20 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Polis ekiplerinin zehir tacirine yönelik nefes kesen operasyonu

İzmir'de yaklaşık 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir araca yönelik operasyonda yaklaşık 20 kilogram skank uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin zehir tacirine yönelik nefes kesen operasyonu kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini edinen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun düğmesine bastı.

Nefes kesen takip kamerada

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, tespit edilen kamyonet takibe alındı. Bornova ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramalarda 19 kilo 225 gram skank uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ekiplerin zehir tacirini takibe aldığı nefes kesen anlar kameraya yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.