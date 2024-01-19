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İzmir'de 20 Kilogram Skunk Maddesi Ele Geçirildi

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İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir araçta yaklaşık 20 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin zehir tacirine yönelik nefes kesen operasyonu ise kameraya yansıdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir araçta yaklaşık 20 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin zehir tacirine yönelik nefes kesen operasyonu ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda tespit edilen kamyonet takibe alındı. Bornova ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 19 kilo 225 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ekiplerin zehir tacirini takibe aldığı nefes kesen anlar kameraya yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İzmir Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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