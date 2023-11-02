İzmir'de 2 Kilogram Bonzai Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 2 kilogram bonzai ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün, uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen Konak ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Çarşı ve mahalle bekçileri de operasyona destek verdi. Evde yapılan aramada 2 kilogram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 84 bin TL ele geçirildi. Evde bulunan şüpheliler H.K., V.E. ve İ.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.