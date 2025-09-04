İzmir'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadele kapsamında 3 Eylül 2025 tarihinde ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan GBT ve UYAP sorgularında; E.U. isimli şahsın "hırsızlık, yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 14 bin 300 TL para cezası, E.D. (25) isimli şahsın ise "cinsel istismar" suçundan 17 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Her iki şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR