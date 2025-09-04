Haberler

İzmir'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan uygulamalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadele kapsamında 3 Eylül 2025 tarihinde ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan GBT ve UYAP sorgularında; E.U. isimli şahsın "hırsızlık, yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 14 bin 300 TL para cezası, E.D. (25) isimli şahsın ise "cinsel istismar" suçundan 17 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Her iki şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
