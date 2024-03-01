Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 2 Bine Yakın Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:

İzmir'de Şubat ayı içerisinde jandarma sorumluluk alanında, 2 bine yakın düzensiz göçmen yakalanırken, yakalanan 42 düzensiz göçmenden 24'ü tutuklandı.

İzmir'de Şubat ayı içerisinde jandarma sorumluluk alanında, 2 bine yakın düzensiz göçmen yakalanırken, yakalanan 42 düzensiz göçmenden 24'ü tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç olayıyla mücadele kapsamında Şubat ayı içerisinde 8 ilçede çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen bin 971 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına imkan sağlayan 42 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İzmir 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title