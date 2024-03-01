İzmir'de 2 Bine Yakın Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'de Şubat ayı içerisinde jandarma sorumluluk alanında, 2 bine yakın düzensiz göçmen yakalanırken, yakalanan 42 düzensiz göçmenden 24'ü tutuklandı.
İzmir'de Şubat ayı içerisinde jandarma sorumluluk alanında, 2 bine yakın düzensiz göçmen yakalanırken, yakalanan 42 düzensiz göçmenden 24'ü tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç olayıyla mücadele kapsamında Şubat ayı içerisinde 8 ilçede çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen bin 971 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına imkan sağlayan 42 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine götürüldü. - İZMİR