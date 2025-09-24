Haberler

İzmir'de 2 Bin 760 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi

İzmir'de 2 Bin 760 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi
Karabağlar ilçesinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, durdurdukları 3 şahsın üzerinde 2 bin 760 adet sentetik uyuşturucu hap buldu. Şüpheliler gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, şüphe üzerine durdurdukları 3 kişinin üzerinde 2 bin 760 adet sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Uzundere Dinlenme Alanı'nda devriye görevi gerçekleştirdi. Bekçiler, görev sırasında durumlarından şüphelendikleri O.M. (23), Ö.T. (24) ve P.E. (26) isimli şahısları durdurdu. Yapılan aramada şüphelilerin üzerlerinden 2 bin 760 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
