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İzmir'de kaçak cep telefonu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de kaçak cep telefonu operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde cep telefonu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 415 adet cep telefonu ile binlerce batarya ve şarj aleti ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde cep telefonu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 415 adet cep telefonu ile binlerce batarya ve şarj aleti ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde cep telefonu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, tespit ettikleri bir şüpheli şahsın iş yeri ve depo adresinde yapılan aramalarda 2 bin 415 adet cep telefonu, 5 bin 870 adet şarj aleti, batarya ve telefon aksesuarı, 47 adet bluetooth kulaklık olmak üzere toplamda 8 bin 340 ürüne el koydu. Operasyonda yakalanan şüpheliye ise adli işlem uygulandı. - İZMİR

İzmir'de kaçak cep telefonu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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