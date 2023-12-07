İzmir'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

İzmir'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranana firari, Güven Timleri polisi tarafından Karabağlar ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri polisi, bu sabah saatlerinde yaptığı çalışmada, 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve uzun süredir yakalanamayan M.G.'yi yapılan operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Karabağlar ilçesinde yakalanan firari zanlı, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR