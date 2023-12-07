Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri polisi, Karabağlar ilçesinde 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari zanlıyı yakaladı. Yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

İzmir'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranana firari, Güven Timleri polisi tarafından Karabağlar ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri polisi, bu sabah saatlerinde yaptığı çalışmada, 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve uzun süredir yakalanamayan M.G.'yi yapılan operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Karabağlar ilçesinde yakalanan firari zanlı, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güven Timleri Karabağlar İzmir Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title