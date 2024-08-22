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İzmir'de 19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Yakalandı

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İzmir polisi, Türk vatandaşı veya yabancıların yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışını sağlamak suçundan aranan ve 19 yıl hapis cezasıyla aranan bir zanlıyı yakaladı.

Türk vatandaşı veya yabancıların yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışını sağlamak başta olmak üzere birçok suçtan kaydı olan ve 19 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunuslar olarak da bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan incelemede şüphelinin "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, rüşvet vermek, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 19 yıl 2 ay 12 gün hapis cezası ile aranan F.Y. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Anafartalar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa izmir Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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