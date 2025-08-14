İzmir'de 19 Yaşındaki Genç Sularda Ölü Bulundu, Arkadaşı Tutuklandı

İzmir'de denizden cansız bedeni çıkan 19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili yakın arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. Şüphelinin olay sonrası bölgeden uzaklaştığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, 12 Ağustos günü sabah saatlerinde Melez Deltası'nda meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 1 metre mesafede hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, kısa sürede şahsı karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sahilde detaylı çalışma yaptı. Savcı tarafından olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sebep olan yakın arkadaşı tutuklandı

Yapılan inceleme sonucu cesedin 19 yaşındaki Nail Can Yardımcı'ya ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede yapılan çalışmalar sonucu, Nail Can Yardımcı ve arkadaşı F.Z.'nin (19) motosikletle bölgeye geldiği, öğrenildi. Gözaltına alınan ve Yardımcı'nın yakın arkadaşı olduğu öğrenilen F.Z.'nin ifadesinde, Nail Can Yardımcı ile burada uyuşturucu madde kullandıklarını, madde etkisindeyken şakalaşmaya başladıkları daha sonra şakalaşmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve boğuşma sırasında Yardımcı'nın kayalıklardan denize düştüğünü söylediği öğrenildi. Arkadaşının sudan çıkamadığını gören F.Z.'nin ise yardım istemek yerine olay yerinden uzaklaştığı da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Cinayet şüphelisi F.Z., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR