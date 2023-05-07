İzmir'de 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde tartışma sonrası silahla vurulan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 686/4 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeyen bir kişiyle arasında tartışma çıkan Erkan Karakaya, tartışma sonrası tabancayla vurularak yaralandı. Karakaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karakaya'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR