İzmir'de 17 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
İzmir'de Yunus timleri tarafından yapılan uygulamada, 17 yıl hapis cezası bulunan M.U. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından arandığı için adli mercilere teslim edildi.
İzmir'de 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, Yunus timlerine yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı uygulamada, M.U. isimli şüpheli sorgulandı. 17 yıl 6 ay 18 gün kesilmiş hapis cezası ile "Çocuğun Cinsel İstismarı ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından arandığı anlaşılan M.U. gözaltına alındı. Şüpheli şahıs adli mercilere teslim edildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa