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İzmir'de 17 yaşındaki genç cinayete kurban gitti

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İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan ve kafasına mermi isabet eden 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'de 17 yaşındaki genç cinayete kurban gitti

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan ve kafasına mermi isabet eden 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barış Mahallesi 299 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Demir sokakta bulunduğu esnada bir araç yanına yanaştı. Araçta bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Demir'e tabancayla ateş açıldı. Kafasına mermi isabet eden genç kanlar içerisinde yere yığılırken, araç olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Demir, bir vatandaş tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Demir, burada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Silahlı saldırının olduğu yerde Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yürütürken, cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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