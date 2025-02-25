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İzmir'de 17 Kaçakçılık Operasyonu: 13 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

İzmir'de 17 Kaçakçılık Operasyonu: 13 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 13 milyon lira değerinde sahte alkol, gümrük kaçağı sigara ve tarihi eser ele geçirildi. 18 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından son bir haftada tam 17 kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 13 milyon lira değerinde sahte alkol, gümrük kaçağı sigara ve tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 - 22 Şubat tarihleri arasında, sağlıksız şartlarda üretilerek piyasaya sunulan, insan sağlığını tehdit eden sahte etil alkol, sahte içki üretimi ve kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi, gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini engellemek ve kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla, il genelinde 17 operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Bayraklı, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menemen, Narlıdere ve Ödemiş ilçelerinde; 3 ikamet, 4 iş yeri, 3 araç, 2 depo ve 5 kargo gönderisinde aramalar gerçekleştirdi.

Piyasa değeri 13 milyon lira

Adreslerdeki aramalarda, 4 bin 479 litre sahte içki, 4 bin 577 litre taklit etiketli etil alkol, 3 bin 792 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 800 adet içi doldurulmuş makaron, 184 bin 320 adet yaprak sigara kağıdı, 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 4 bin 765 adet gümrük kaçağı elektronik emtia ürünü, 44 adet gümrük kaçağı parfüm, 99 bin 956 adet sahte parfüm imalatında kullanılan malzemeler, 326 adet elektronik sigara cihazı, 19 adet sikke, bin 600 litre karışımlı akaryakıt ürünü, ve 1 adet gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 18 kişi hakkında işlem uygulanırken, adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi; 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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