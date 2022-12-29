İzmir'de 17 göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Aralık saat 08.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunanistan Çeşme İzmir 3. Sayfa Haberler

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