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İzmir'de 150 lira borç kavgası silahlı çatışmaya dönüştü

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde 14 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan kavgaya ağabeyleri de dahil oldu. Tartışma silahlı çatışmaya dönüşünce 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 14 yaşındaki iki çocuk arasında 150 lira borç için çıkan kavgaya ağabeyleri dahil oldu. Tartışma silahlı kavgaya dönüşünce meydana gelen olayda tabancayla vurulan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Umut Mahallesi 3820/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşında olduğu öğrenilen iki çocuk arasında 150 lira borç için kavga çıktı. Kavgaya çocukların ağabeyleri olan Ş.G. (20), F.K. (25) ve R.Y. (30) de dahil oldu ve olay silahlı kavgaya döndü. Meydana gelen olayda Ş.G., elindeki tabancayla F.K. ve R.Y.'ye ateş etti. F.K. karnına, R.Y. ise bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken, Ş.G. suç aletiyle beraber kayıplara karıştı. Olayın bildirilmesi üzerine sokağa gelen sağlık ekipleri tarafından, yaralanan iki kişi ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekipleri 150 lira alacak için iki kişiyi tabancayla vuran Ş.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar 3-sayfa Kavga Çocuk izmir Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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