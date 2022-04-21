İzmir'de 15 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı - Haberler

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İzmir'de 15 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de 15 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, 15 ay önce av tüfeğiyle vurularak öldürülen Yıldırım Ekinci cinayetinin zanlısı, jandarma ekiplerince yakalandı.

MENEMEN, İZMİR (İHA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, 15 ay önce av tüfeğiyle vurularak öldürülen Yıldırım Ekinci cinayetinin zanlısı, jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Olay, 11 Ocak 2021'de Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan 86 yaşındaki Yıldırım Ekinci, kimliği belirsiz şüpheli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay üzerine jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma dedektifleri 15 sonra yakaladı

Olayın aydınlatılması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme timlerinden oluşan özel ekip görevlendirildi. 15 ay boyunca olay yeri yakınında bulunan güvenlik kameralarını inceleyen, olay yerindeki delilleri toplayan ekipler, 19 Nisan günü 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çapraz sorguda cinayeti itiraf etti

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerince çapraz sorguya alınırken, şüphelilerden İ.A., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. İ.A.'nın geçmişten gelen bir husumet nedeniyle Yıldırım Ekinci ile sorunlarının olduğu, yaşlı adamı bu nedenle av tüfeğiyle vurup öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Tutuklandı

Gözaltına alınan diğer şüpheliler serbest bırakılırken, cinayet zanlısı İ.A. adliyeye sevk edildi. Zanlı, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Menemen, Ekinci, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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