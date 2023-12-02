İzmir'de 140 Aranan Şüpheli Yakalandı
İzmir'de polis operasyonları sonucu Türkiye genelinde aranan 140 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli mercilere teslim edildi.
Türkiye genelinde aranan 140 şüpheli, İzmir'de polis operasyonları sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli mercilere teslim edildi.
İzmir'de polis ekipleri, Türkiye genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün operasyon gerçekleştirdi. Eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda İzmir genelinde toplam 140 aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli mercilere teslim edildiği belirtildi. - İZMİR