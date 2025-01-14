İzmir'de 14 Binden Fazla Gümrük Kaçağı Gözlük Ele Ge geçti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 14 bin 95 adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda bir şüphelinin gümrük kaçağı gözlük getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin Karşıyaka ilçesine gelen kargolarında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olan 14 bin 95 adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR