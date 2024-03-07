İzmir'de 138 Adrese Operasyon: 266 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik 138 adrese baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 266 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer şube müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlükleri personelinin de katılımıyla 5-6 Mart tarihleri arasında, aranan şahısları yakalamaya yönelik sabit ve hareketli uygulamalar gerçekleştirerek çalışma yürüttü. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, tam 138 farklı adrese baskın düzenledi. Operasyon kapsamında, hırsızlık, yağma, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 266 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan operasyon anı havadan polis helikopteriyle de görüntülendi.

Yapılan açıklamada, operasyonların ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - İZMİR