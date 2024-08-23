İzmir'de 13 Afrika asıllı göçmen yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde kayıt dışı ve vizesiz 13 Afrika asıllı göçmen, polis ekipleri tarafından yakalanarak Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğüne teslime edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan şahıslar üzerine yapılan çalışmalarda, kayıt dışı ve vizesiz 13 Afrika asıllı göçmeni tespit etti. Adrese yapılan operasyonda düzensiz göçmenler emniyete götürüldü.

13 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR