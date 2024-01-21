İzmir'de 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de gerçekleştirilen 'Kalkan-9 Operasyonu' çerçevesinde 11 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 92 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan 'Kalkan-9 Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandığını, bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

"3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı"

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandığını belirterek, operasyona katılan ekipler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 5 tim çevik, 20 motorize ekip, 2 tim özel harekat ve 182 personelin katılımıyla 20 ayrı adrese düzenlenen 'Kalkan 9 Operasyonu'yla 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ele geçirildi."

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceklerinin vurgusunu yaptı. - ANKARA