Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de gerçekleştirilen 'Kalkan-9 Operasyonu' çerçevesinde 11 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 92 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Operasyonda evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de gerçekleştirilen 'Kalkan-9 Operasyonu' çerçevesinde 11 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 92 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan 'Kalkan-9 Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandığını, bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

"3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı"

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandığını belirterek, operasyona katılan ekipler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 5 tim çevik, 20 motorize ekip, 2 tim özel harekat ve 182 personelin katılımıyla 20 ayrı adrese düzenlenen 'Kalkan 9 Operasyonu'yla 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ele geçirildi."

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceklerinin vurgusunu yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Göçmen İzmir Göçmen Kaçakçılığı Yakalama Ceza Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rio Karnavalı nerede, hangi ülkede? Rio Karnavalı hangi ülkede yapılıyor? Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor yedek yarışmacı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu Keskin İnstagram hesabı nedir? İnci Taneleri yeni fragman İZLE! İnci Taneleri dizisi 2. fragman yayınlandı mı? İnci Taneleri Dilber yeni dans İZLE! Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir? Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı? SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title