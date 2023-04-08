İzmir'de 105 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 105 bin adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 105 bin adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen aracı Kemalpaşa ilçesinde durduran polis ekiplerince yapılan aramada, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 105 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili C.A. adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR