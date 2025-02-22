İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor

İstanbul Barosu'na fezleke! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor
Diş hekimini başından vurup annesine video gönderen caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de 102 Kilo Bonzai Operasyonu: 1 Tutuklama

İzmir'de 102 Kilo Bonzai Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda toplam 102 kilo 50 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda 'Torbacı' olarak bilinen sokak satıcısına dağıtılması planlanan uyuşturucu maddelerle birlikte Z.U.E. isimli şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 102 kilo 50 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bayraklı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığına dair elde edilen istihbarı bilgiler çerçevesinde bir eve operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağı tespit edilen 102 kilo 50 gram bonzai ele geçirildi. Şimdiye kadar İzmir'de tek seferde ele geçirilen en yüklü bonzai operasyonu kapsamında Z.U.E. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen Z.U.E. polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı
img

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor
img

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.