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İzmir'de 100 Milyonluk Yolsuzluk Operasyonu: 11 Gözaltı

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İzmir'de iflas etmiş bir sigorta şirketinin hisselerini yasadışı şekilde devralan K.G. ve 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şirketin 100 milyon liralık kamu zararına neden olduğu belirlendi.

100 milyon liralık vurgunda 'yılın iş adamı' ve 10 kişiye gözaltı

İZMİR - İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, iflas etmiş bir sigorta şirketinin hisselerini yasadışı yollarla devralan ve şirketin sermayesini zimmetine geçirerek 100 milyon liralık kamu zararına neden olan, yönetim kurulu başkanı da dahil 11 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yönetim kurulu başkanının 180 bin lira ödeyip kendisine 'yılın iş adamı' ödülü verdirttiği de öğrenildi.

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda K.G. adlı şüphelinin, borca batık durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini yasadışı yollarla devraldığı, şirketi yönettiği 5 ay boyunca şirkette gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan kötü durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda 'Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu' denetiminden kaçınmak için denetime tabi olan miktarın altında çok sayıda havale yapılarak mal ve hizmet alımı bahanesiyle belli başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktarıldığı, şirketten hortumlanan miktarın daha sonra K.G'nin özel hesaplarına aktarıldığı öğrenildi. Şirket adına düzenlenen faturaları da inceleme altına alan ekipler, K.G. ve Yönetim Kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, ev tadilat bedelleri gibi şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini belirledi.

"180 bin lira ödeyerek ödül almış"

Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde, konusu suç içeren ödemeleri yaparken "O yiyor stresini biz çekiyoruz" dedikleri yine teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edildi. K.G'nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin lira ödeme yapıp kendisine 'yılın iş adamı' ödülü verdirttiği çalışmalar neticesinde belirlendi. Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon lirayı doğrudan zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere 'yol yardım, yedek parça, acenta masrafı' gibi gerekçelerle, piyasa ortalamasından fazla ödemeler yaparak toplamda yaklaşık 100 milyon lira kamu zararına sebep olan yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı.

11 gözaltı

Öte yandan İzmir merkezli, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de 100 Milyonluk Yolsuzluk Operasyonu: 11 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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